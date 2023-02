Vollzeitstelle für OGS-Koordination

Gronau

Neun Grundschulen wird es in Gronau und Epe geben, wenn 2026 der Rechtsanspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Kraft tritt. Diesen Anspruch werden voraussichtlich etwa 70 Prozent der Eltern auch in Anspruch nehmen. Das stellt die Verantwortlichen vor eine immense Herausforderung.

