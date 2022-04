Vom Armenhaus zur Vorzeigeregion

Dr. Daniel Schultewolter referierte jetzt zum Thema Wirtschaftsförderung im Kreis Borken beim Heimatverein Epe. In seinem Vortrag nahm er besonders Gronau und Epe in den Fokus. Schultewolter spannte einen großen Bogen vom Beginn, der Blütezeit und dem Niedergang der Textilindustrie im ehemaligen Kreis Ahaus, dem Kreis Borken und Gronau und Epe.

Die Zeit war geprägt von einer wirtschaftlichen Monostruktur. Teilweise arbeiteten fast 100 Prozent der in der Industrie Beschäftigten in der Textilindustrie. Es war eine Zeit der ständigen Anpassung an internationale Bedingungen. Letztlich musste die große Textilindustrie dem Konkurrenzdruck weichen. Zu der Zeit als die deutschen Lohnkosten 16-mal so hoch waren wie in China und sechsmal so hoch wie in der Türkei. Anfang der 80er-Jahre war es mit der Textilindustrie auch in Gronau und Epe zu Ende. Von da an hatten im textilen Bereich nur noch Nischenprodukte eine Chance, im Weltmarkt zu bestehen.

Arbeitslosenquote von über 20 auf 3 Prozent gesunken

Einige Textilunternehmen können sich trotz des Wettbewerbsdrucks mit innovativen technischen High-Tech Textilien auf dem Weltmarkt behaupten und sogar eine internationale führende Rolle einnehmen. In den letzten 40 Jahren sank die Arbeitslosenquote von über 20 auf knapp über drei Prozent im Kreis Borken. Das sei einer wirtschaftlichen Entwicklung sondergleichen zu verdanken, so Schultewolter. Ursächlich hierfür sei die Diversität und Qualität der Produkte, der Aufbau guter Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Erhöhung der Mobilität und der Ausbau der Infrastruktur. Baulandausweisungen und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Städte und Gemeinden taten ein Übriges.

Auch wenn die Digitalisierung noch nicht überall im erforderlichen Maße vorankommt, so zeige sich im Kreis Borken eine überdurchschnittliche Versorgung mit schnellem Internet. Die Probleme der Wirtschaft sind und bleiben verstärkt der Fachkräftemangel und die Altersentwicklung. Kurzfristig ist dieses Problem nicht mit der erforderlichen Zuwanderung zu beheben.

Das Problem der Altersentwicklung ist an der Statistik der zukünftigen Eintritte in den Ruhestand zu erkennen: In den nächsten zehn Jahren geht jeder fünfte Erwerbstätige im Kreis Borken in Rente. Mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und die Ukrainekrise kommt die Region relativ gut zurecht, u.a. weil die Exportquote hier geringer ist als im Bundesdurchschnitt.

„ Der Kreis Borken steht in vielerlei Hinsicht sehr gut da. “ Dr. Daniel Schultwolter

Die Vielseitigkeit der Wirtschaft tut ein Übriges. „Der Kreis Borken steht in vielerlei Hinsicht sehr gut da. Die Region hat in Deutschland und darüber hinaus einen guten Ruf, auch unter Urlaubern. Und es ist einfach schön, hier zu leben“, so Schultewolter.

Am Ende der Ausführungen und der Diskussion ging der Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf die Aufgaben und die Entwicklung seiner Gesellschaft ein. Mit dem Führungswechsel im vergangenen Jahr seien sicher auch Änderungen erforderlich. Sie brächten die Region weiter voran, setzten Impulse und initiierten Zukunftsaufgaben. „Wir informieren, wir beraten und unterstützen persönlich und individuell. Der Kreis Borken sei „gut aufgestellt“ und er könne zurecht als Vorzeigeregion bezeichnet werden.