Vom Hinterzimmer in den Abstellraum

Gronau

Das Buch zum Thema Gesundheitszentrum ist noch nicht zugeschlagen. Aber es wurde in den vergangenen Wochen viel Porzellan zerdeppert. Was in den vergangenen zwei Jahren im stillen Kämmerlein besprochen wurde, darüber kann nur gemutmaßt werden. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Vorgehensweise im Bezug auf einen Neubau auf der ehemaligen Hertie-Fläche überdacht wird.