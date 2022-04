Vom Klünhook bis zum Kohlstrunk

Nach dem Abbrennen des Feuers – heutzutage an der Marienstatue im Park – ist es Tradition, dass die Nachbarn von der Gronauer Straße und den Seitenstraßen in eine Kneipe einkehren. Früher wechselte das Lokal – jetzt trifft man sich in der Latüchte, die als einzige in dem Bezirk übrig geblieben ist. Dort wird alljährlich das Protokoll verlesen, dessen schriftliche Fassung zu den Dokumenten der Gemeinschaft genommen wird.

