Vom Umgang mit der Trauer

Gronau

Die Kindertrauergruppe der Hospizbewegung Gronau startet am 28. August (Freitag) mit einem Schnupperkurs im Jugendzentrum St. Josef in Gronau. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr haben Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Möglichkeit, einen Einblick in eine Gruppenstunde zu bekommen.

pd