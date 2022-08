Von Aqua-Fitness bis Pilates

„Wir freuen uns dass wir das Programm wieder erweitern können“, sagt Kneipp-Vorsitzender Bernd Ahlers. Und: „Es bleibt dabei, dass die erste Einheit für Neueinsteiger eine Schnuppereinheit ist, in der man feststellen kann, ob das Angebot gefällt.“ Die Kurse beginnen am 5. September (Montag).

Die Aqua-Fitness-Kurse beginnen in der Bardel ab dem 5. September um 18, 19 und 20 Uhr. In den Kursen ab dem 6. September(Dienstag) um 19 und 20 Uhr und ab dem 9. September(Freitag) um 18.15 und 19.15 Uhr sind noch Plätze frei. Bei Linds Wellness stehen am 5. September (Montag) um 17.15 Uhr, am 6. September (Dienstag) um 19 Uhr und am 8. September (Donnerstag) um 18.30 Uhr weitere Kurse auf dem Programm.

Für Neueinsteiger kann das der Beginn einer guten Bewegungserfahrung sein, weil das Wasser das Körpergewicht trägt und Übungen im Wasser leichter fallen. Es ist ein ideales Training, das Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer stärkt und für einen sanften Muskelaufbau durch den natürlichen Wasserwiderstand sorgt.

Neben einem Ausdauer- und Krafttraining habe es auch positive Effekte für das Immunsystem, heißt es in einer Ankündigung des Kneipp-Vereins.

In Kooperation mit der St.-Lugerus-Kita starten am 5. September um 18 und 19.15 Uhr zwei Kurse: „Pilates – sanft und wirkungsvoll zu neuer Energie“.

Die Übungen werden langsam und fließend durchgeführt und bringen den Körper in die richtige, natürliche Haltung. Sie korrigieren falsche Ruhephasen, verbessern die Körperwahrnehmung und verhelfen dem Geist zur Ruhe. Es gibt keine abrupten isolierten Bewegungen.

Das ganzheitliche Training stärkt die im Alltag so belastete Wirbelsäule, erhält die Beweglichkeit, strafft und formt den Körper.

„Bewegen und schonen für Frauen ab 60“ ist das Thema von Übungsleiter Bernd Herren am 6. September um 9.15 Uhr im Gymnastikraum der Halle 1 an der Laubstiege. Ebenfalls im Gymnastikraum findet am 7. September um 9.15 Uhr der Kurs „Fit für den Alltag“ statt. Er beinhaltet Übungen zur Verbesserung der Stabilität, Koordination und Kräftigung der Muskulatur. Mithilfe von Balance- und Konzentrationsübungen wird das Zusammenspiel der Muskeln trainiert und damit auch das Körpergefühl verbessert. In der Martin-Luther-Halle gibt es am 7. September (Mittwoch) um 19 Uhr ein Kursangebot für Männer um die 50 mit Roland Heinelt. Das Programm ist ideal für die Vorbeugung und Linderung von Rückenschmerzen. Um 20 Uhr folgt das Angebot Faszientraining nach Liebscher&Bracht in gleicher Halle. Durch gezielte Dehnübungen und Rollmassagen werden Blockaden und Verklebungen des Bindegewebes gelöst, sodass ein positives Körpergefühl entsteht. Abgerundet wird das Programm am 8. September (Donnerstag) um 9.30 Uhr beim Stuhlyoga mit Yogalehrerin Johanna Vöcking im Agatha-Pfarrhof. Dabei wechseln sich sanfte, achtsame und wohltuende Bewegungen und Atemübungen mit Entspannungsübungen ab. Abends um 18.30 Uhr steht dann noch beim Tanzcocktail für Frauen mit Barbara Köth-Gahlen ein ideales Fitnessprogramm für Körper, Geist und Seele in der Aula des Berufskollegs an der Brandströmstraße auf dem Programm.

Anmeldungen sind beim Kneipp-Verein unter

02565 3528 möglich.