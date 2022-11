Von der Theorie in die Praxis

Gronau hat eine Größe, angesichts derer selbst Interessierte und Insider leicht den Überblick verlieren, welche Möglichkeiten kulturell Aktiven vor Ort offenstehen. „Das soll in Zukunft anders aussehen“, erklären zwei, die in der kommunalen Kulturarbeit tief verwurzelt sind.

Britta Drewitz vom Rock‘n´Popmuseum und Sabine Thünenkötter vom städtischen Kulturbüro haben sich zu Hochzeiten der Corona-Phase auf den Weg gemacht, ein kommunales Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung in der Dinkelstadt auf den Weg zu bringen.

Eine Vielzahl von Vorarbeiten wurden in den zurückliegenden Wochen und Monaten erledigt. Jetzt steht der nächste Schritt an: Am Mittwoch (23. November) findet ab 17 Uhr in der Turbine im Rock´n´Popmuseum das erste Netzwerktreffen für Kulturelle Bildung in Gronau statt.

Eine Vielzahl von Kulturschaffenden befindet sich in der Datenbank des Kulturbüros. „Aber uns sind leider nicht alle Akteure bekannt“, bedauert Britta Drewitz. Deshalb will sie auch über die Medien alle ermuntern, sich bis zum 20. November anzumelden – denn für das gesellige Netzwerken im Anschluss an den öffentlichen Teil sollen in ausreichender Menge Snacks und Getränke geordert werden. Gerichtet werden sollen die Anmeldungen an die E-Mail-Adresse britta.drewitz@rock-popmuseum.de.

Arbeiten an einem Gesamtkonzept

„Um die Kulturelle Bildung in Gronau sicherstellen zu können, wird seit einiger Zeit an dem Gesamtkonzept gearbeitet“, berichtet Sabine Thünenkötter. Mittlerweile wurde das erarbeitete Konzept im Rahmen eines Wettbewerbs des Landes durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft ausgezeichnet. Ein ganz wichtiger Erfolg – schließlich will die Stadt ihre Anstrengungen in diesem Bereich auch künftig vom Land gefördert bekommen.

Basis dafür ist nach Ansicht der Expertinnen Netzwerkarbeit. Die Sichtbarmachung von Kulturangeboten und Aktiven steht als Basis für die weitere Arbeit an zentraler Stelle in dem Konzept, das am Mittwoch den Teilnehmern in lockerer Runde vorgestellt werden soll.

Zur inhaltlichen Vertiefung werden Ulrike Münter und Viola Kelb von der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW die Idee des Gesamtkonzeptes vorstellen. Und natürlich soll auch den Aktiven die Gelegenheit gegeben werden, sich und die künstlerischen Aktivitäten in kleinen Runden so zu beschreiben, dass sich vielleicht neue Verbindungen daraus ergeben.

Die Veranstaltung soll nach der intensiven Vorbereitungsphase der Sprung von der Theorie in die Praxis werden. „Wir freuen uns auf Antworten auf so Fragen wie ,Was macht ihr?‘ oder: ,Was braucht ihr?‘“, betonen die Einladenden, zu denen auch die erste Beigeordnete der Stadt Gronau, Sandra Cichon, gehört. Diskutiert werden sollen auch Modelle, wie eine gute Vernetzung erfolgen könnte, sowie Ideen, wie Kinder und Jugendliche mit ins Boot geholt werden sollen.