Von Dunkelkammer bis Paintball

Er ist ein Kind des „Kalten Krieges“, doch schon seit Jahren nicht mehr in ursprünglicher Funktion: Der ehemalige Zivilschutzbunker unter dem Kurt-Schumacher-Platz ist ein Relikt aus der Vorwendezeit, der allein schon wegen seiner Größe seinesgleichen in der Region sucht. In den zwei Hallen von jeweils 50 Meter Länge und 35 Meter Breite konnten im Fall der Fälle bis zu 4000 Personen untergebracht werden. Die Bunkertechnik mit allen Versorgungsanlagen ist in einem gesonderten Technikbereich konzentriert, der nochmals rund 500 Quadratmeter groß ist. Bis in die Nuller-Jahre diente der nördliche Hallenteil als städtische Tiefgarage zur Unterbringung von Autos, seit der Entwidmung 2009 aber ist der Bunker weitgehend ungenutzt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch