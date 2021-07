Von Gronau-Insidern für Besucher und Einheimische

Eineinhalb Stunden durch die Stadt und ihre Geschichte: „Gronau Insider“ führen an verschiedenen Terminen durch die Stadt und ihre Geschichte. Von der Textil- zur Musikstadt geht es über das Inselparkgelände durch die Innenstadt, vorbei an relevanten Punkten – spannend für Gronauer, Besucher, Wiederholungstäter, Möchtemal-gern-nach-Gronau-Kommer und auch für die Noch-nie-Dagewesenen.

Die Termine im Überblick: 12. Dezember 11 Uhr mit Otto Lohle; 19. Dezember und 9. Januar um 11 Uhr mit Klaus Wiedau; 24. Januar 14 Uhr und 13. Februar 11 Uhr mit Otto Lohle, 21. Februar 14 Uhr mit Klaus Wiedau.

Der Treffpunkt ist immer an der Dampflok auf dem Bahnhofsvorplatz in Gronau. Tickets gibt es für neun Euro pro Person in der Touristinfo und online unter www.gronau-inside.de/fuehrungen. Auch individuelle Termine können abgestimmt werden. Anfragen dazu können ab sofort an die Touristinfo Gronau gestellt werden: info@stadtmarketing-gronau.de oder unter 02562 99006.