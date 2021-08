Von Ösis und Piefkes

Wiesel hat den Regenschirm von Dohle direkt in den Solarplexus gekriegt. Doch nicht sie sind es, die sich kurz darauf in den Haaren liegen.

Wiesel rappelt sich wieder auf. Er hält sich die schmerzende Seite. Dort hat ihn die Spitze eines Regenschirms getroffen. Und am anderen Ende des Schirms erblickt er – Otto Dohle. Den Eperaner Plattküerer. Seinen ewigen Kontrahenten und ebenfalls Ziemlich-Neu-Rentner. Auch Dohle hat den Stadtführerschein bei Kathi Dittert gemacht. Dohle pflaumt Wiesel gleich an: „Mann, was machst du da? Warum wälzt du dich auf dem Boden?“ – „Weil du mir deinen Regenschirm in den Solarplexus gebohrt hast. Kannst du nicht besser aufpassen?“ – „Selber aufpassen, mach deine Klüsen doch mal auf! Außerdem hatten wir Vorfahrt.“