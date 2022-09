Vor Allerheiligstem nicht Halt gemacht

Das Gotteshaus hell erleuchtet, die Glocken im vollem Geläut: Als Pfarrer Michael Vehlken aufgeschreckt durch den Lärm in der Nacht zum Freitag gegen halb eins von seiner Wohnung an der Mühlenmathe zur St.-Antonius-Kirche eilte, traute er seinen Augen nicht: Beim Betreten der Sakristei fand er einen jungen Mann knieend auf dem Teppich vor. Darauf angesprochen, was er in der Kirche wolle, habe dieser nur erwidert „Rufen Sie nicht die Polizei!“. Genau das aber tat der Pfarrer – mit dem Effekt, dass der ungebetene Gast die Beine in die Hände nahm. „Ich habe ihn quer durch die Kirche verfolgt, ehe er an der hinteren linken Eingangstür verschwand“, berichtete der am Tag danach noch sichtlich geschockte Geistliche von den Ereignissen in der Nacht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch