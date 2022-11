Vor dem Weihnachtsfest zum Ehemaligentreff

Der Termin für das Ehemaligentreffen am Gronauer Werner-von-Siemens-Gymnasium dürfte ideal sein: der Tag vor Heiligabend. Zu Weihnachten kommen schließlich sowieso viele, die es nach dem Abitur in alle Welt verschlagen hat, wieder in heimatlich-familiäre Gefilde. Das lässt sich zeitlich gut mit dem Besuch bei der Wiedersehensfeier verbinden.

Die Veranstaltung, die das Gymnasium plant, ist potenziell äußerst groß dimensioniert: Es sind nämlich alle eingeladen, die je dort die Schulbank drückten oder Teil des Kollegiums waren.

„Persönliche Einladungen sind aus nachvollziehbaren Gründen leider nicht möglich“, so David Kasprowiak-Sibbing, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, aus dessen Reihen die Idee zu dem Treffen stammt. Das Orga-Team ist daher auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen und hofft darauf, dass auch über die Schiene der bestehenden Ehemaligen-Kontakte auf die Feier aufmerksam gemacht wird. Um abschätzen zu können, wie viele Menschen teilnehmen, sind unverbindliche Anmeldungen über die Internetseite wvsg.net/coming-home bis zum 1. Dezember erwünscht. „Wer dann noch spontan dazustößt, ist ebenso herzlich willkommen“, heißt es in der Einladung.

Anmeldungen erwünscht

Der aktuelle Abiturjahrgang ist an dem Tag für die Bewirtung der Gäste zuständig und wird Speis und Trank verkaufen. Womit sich ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bietet, ihre Abikasse aufzufüllen.

Neben dem Wiedersehen und gemeinsamen Feiern plant der Förderverein der Schule, ein Ehemaligen-Netzwerk zu gründen, eine Plattform, auf der sich die Ehemaligen privat und beruflich austauschen können.

Außerdem würde sich der Förderverein selbst über weitere Mitglieder freuen. Der Verein unterstützt Projekte und Programme an der Schule wie beispielsweise das Theater gegen Mobbing, Vorträge von Referenten zu verschiedenen Themen und die Schulzeitung.

Die Premiere des Treffens, das künftig in jedem Jahr stattfinden soll, findet am 23. Dezember ab 16 Uhr in den Räumen des Gymnasiums an der Laubstiege statt. Es soll bis gegen 22 Uhr dauern.