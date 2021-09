Vor Ort hat die CDU die Nase vorn

Es war ein Wahlkrimi – auch vor Ort in Gronau. Lange lieferten sich CDU und SPD vor allem bei den Zweitstimmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch am Ende gab es einen klaren Sieger.

So viele Wählerinnen und Wähler wie nie zuvor haben in Gronau ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Dementsprechend viel hatten die Wahlhelfer in den zehn Briefwahlbezirken in Gronau zu tun.

Als um 18 Uhr die erste Prognose über die große Leinwand in der Bürgerhalle flimmerte, da blieb es im weiten Rund der Halle relativ still. Nur knapp zwei Hände voll Personen hatten sich dort zusammengefunden – in einer interessanten Konstellation: an einem Tisch saßen drei Jugendliche zusammen. Zwei von den Jungen Grünen, einer von der Jungen Union – und sie diskutierten entspannt das, was ihnen gerade an Zahlen präsentiert wurde.