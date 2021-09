Voraussetzungen schnell schaffen

In vielen Bereichen des Lebens hat die Corona-Pandemie für eine rasante Beschleunigung der Digitalisierung gesorgt. Ob Arbeit am PC von Zuhause aus, ob Videokonferenz mit Kollegen, das Videotelefonat mit Freunden oder in Quarantäne lebenden Familienangehörigen. Auch die Digitalisierung der Schulen muss vor diesem Hintergrund neu auf den Prüfstand.

Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen des Lebens für eine rasante Beschleunigung der Digitalisierung gesorgt. Das wird an vielen Stellen sichtbar: Ob Arbeit am PC von Zuhause aus, ob Videokonferenz mit Kollegen, das Videotelefonat mit Freunden oder in Quarantäne lebenden Familienangehörigen.

Auch die Planungen der Stadt zur Digitalisierung der Schulen müssen vor dem Hintergrund der Corona-Krise erneut auf den Prüfstand. Zwar hatte der Rat in seiner Sitzung Anfang März beschlossen, dass an den weiterführenden Schulen in Gronau in den Oberstufen zum Schuljahr 2020/2021 Tablet-PC eingeführt werden. Doch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eine schnellere Umsetzung notwendig ist: Denn gerade in den Zeiten, wo die Schülerinnen und Schüler von Zuhause aus lernen müssen, ist eine digitale Struktur von immenser Bedeutung.

Kürzlich trafen sich vor diesem Hintergrund die Schulleiterinnen und Schulleiter der weiterführenden Schulen mit der Verwaltung. Oberste Priorität bei diesem Treffen hatte das Thema „Homeschooling“. Auch wenn die Schulen schrittweise den Schulbetrieb wieder aufnehmen – von einem normalen Schulalltag sei man noch weit entfernt, so die Stadt in einer Mitteilung.

Bürgermeister Rainer Doetkotte begrüßte die Schulleitungen gemeinsam mit der Ersten Beigeordneten, Sandra Cichon. „In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Draht zu ihrer Schulte halten“, waren sich Bürgermeister, Beigeordnete und Schulleitungen einig. Mit dabei waren: Dagmar Dengler (Euregio-Gesamtschule), Thomas Herden (Werner-von-Siemens-Gymnasium), Oliver Keesen (Driland Kolleg), Andrea Preuß (Fridtjof-Nansen-Realschule) und Ursula Steuer (Gesamtschule Gronau).

Entscheidend für die digitale Arbeit ist nach Angaben der Stadt die Einrichtung von Mailadressen für alle Schülerinnen und Schüler in einer eigenen Microsoft-Office-365-Serverumgebung innerhalb Deutschlands. Dies ermögliche den Schulen aktuell das Homeschooling mit dem Programm „Teams“ umzusetzen. „Konkret geht es vordringlich darum, eine Plattform zu schaffen, auf der die jeweiligen Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können“, so Doetkotte. Das setze allerdings die eigene technische Ausstattung (Hardware, WLan) in den Familien voraus.

„Ob es dauerhaft bei der gewählten Office-365-Lösung als Plattform bleibt oder im nächsten Jahr eine Landeslösung oder eine Open-Source-Lernplattform für alle Schulen eingesetzt wird, ist noch offen und soll in Workshops zwischen den Schulleitungen und dem Schulträger in den nächsten Monaten entwickelt werden“, so die Stadt weiter.

Da allein die Einrichtung der Mailadressen für alle Schüler mit dem Anspruch auf datenschutzrechtliche Vorgaben einen beträchtlichen zeitlichen Aufwand erfordert, ist mit den Fachleuten der Verwaltung eine Umsetzung bis Mitte Mai abgesprochen.

Von den neuen technischen Möglichkeiten sollen indes nicht nur die zukünftigen Oberstufen profitieren, sondern alle Kinder und Jugendlichen in den betroffenen Schulen. Denn der bisher übliche Unterricht wird nach Einschätzung aller in den nächsten Monaten nicht wieder stattfinden. Von daher ist eine zügige technische Weiterentwicklung von besonderer Bedeutung. Bürgermeister Rainer Doetkotte sicherte den Schulen Unterstützung bei der vorgezogenen Umsetzung der von der Politik beschlossenen Pilotphase zu. Technisch unterstützt werden die Schulen dabei durch das IT-Team der Stadt rund um Fachdienstleiter Guido Klein-Menting und Jonas Hewing. Denn nicht nur schulische Fragen sind zu klären, sondern auch technische und datenschutzrechtliche Vorgaben sind zu beachten. Mit Detlev Hollenborg (Fachdienstleiter Schule und Sport) ist auch der kurze Weg zu schulfachlichen Fragen im Rathaus gesichert.

Zum Stichwort Datenschutz wurde im Vorfeld die Medienberatung NRW, die Bezirksregierung Münster und der schulische Datenschutzbeauftragte für Schulen im Kreis Borken einbezogen. Die entsprechenden Auftragsverträge werden von den Schulen und dem Schulträger (Stadt Gronau) abgeschlossen, um den datenschutzkonformen Betrieb sicher zu stellen.

Einen großen Dank sprach Bürgermeister Doetkotte den Schulleitungen beim Treffen aus „Diese besondere Situation erfordert von allen viel Kraft und Einsatz. Die Schulen stehen vor großen Herausforderungen. Bitte geben Sie meine Anerkennung und meinen Dank an alle Menschen weiter, die sich in dieser Zeit engagieren“.