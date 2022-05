Ukraine-Flüchtlinge kritisieren in offenem Brief den Umgang mit ihnen

Gronau

Einerseits sind die Flüchtlinge aus der Ukraine dankbar, dass sie in Gronau herzlich aufgenommen worden sind. Über 300 sind es mittlerweile, die in der Stadt Zuflucht gefunden haben.Andererseits gibt es in ihren Augen auch einiges, das nicht gut läuft, das es ihnen in ihrem Exil schwer macht, wenigstens ein Stück Normalität im Alltag zu finden.

Von Bernd Schäfer