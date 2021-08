Vorfall bei Mahnwache bekommt juristisches Nachspiel

Gronau

Ein Atomkraftgegner aus dem Münsterland hat bei der Staatsanwaltschaft Münster Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung gegen einen Autofahrer erstattet. Der Fahrer war während einer Mahnwache am 18. September 2020 vom Gelände der Urananreicherungsanlage Gronau gekommen und laut Atomkraftgegner mit seinem Auto in gefährlicher Weise in die Menge gefahren.

Martin Borck