Vorrang für Fietser

Die Straße Am Buddenbrook in Epe ist seit einem halben Jahr Fahrradstraße.

Verkehrsmäßig gesehen ist es recht ruhig an diesem Vormittag auf dem Buddenbrook in Epe. Die Sommerferien machen sich bemerkbar. Der Linienbus brummt vorbei, ein paar Autos und Fahrräder folgen. Seit einem guten halben Jahr sind die Straßen Am Buddenbrook und Auf der Sunhaar offiziell Fahrradstraßen. Fietser haben dort mehr Rechte als sonstige Verkehrsteilnehmer. Autos, Lkw und Busse sind nur zu Gast. Das Besondere an der neuen Fahrradstraße: Sie führt ausschließlich durch Wohngebiete. Zeit für eine Zwischenbilanz.