Vorstand verjüngt sich

Es war die zweite Mitgliederversammlung in der Corona-Zeit, zu der die Freiwilligenzentrale Gronau (FWZ) seine Mitglieder Ende März eingeladen hatte. Und entsprechend von den Auswirkungen der Pandemie geprägt war dann auch der Jahresbericht 2021 des Vorstands, der vom Schriftführer Tim Mäkelburg vorgetragen wurde. „Corona hat die ehrenamtliche Arbeit im Jahr 2021 maßgeblich beeinflusst, da beide Seiten – Mitgliedsorganisationen wie auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer – sehr vorsichtig geworden waren“, so Mäkelburg.

Ehrenamtliches Engagement während Corona

Zum einen gab es durch den eingeschränkten Betrieb vieler sozialer und karitativer Einrichtungen in Gronau und Epe weniger Nachfrage nach ehrenamtlichen Helfern. Zum anderen wollten aber auch viele der vorher aktiven Helferinnen und Helfer das Risiko einer Infektion so gering wie möglich halten und ließen ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten für einige Zeit ruhen. Dies zeigte sich besonders auch bei den FWZ-eigenen Initiativen wie NaWi, Anti-Rost oder dem Reparatur-Treff, die nur eingeschränkt stattfanden.

Haushaltsnahe Hilfseinsätze der Anti-Rost-Initiative gingen um 21 Prozent zurück, das NaWi-Team führte im Vergleich zum Vorjahr nur ein Viertel ihrer naturwissenschaftlichen Einsätze in Kindergärten durch. Und auch der Reparatur-Treff kam auch etwa 40 Prozent weniger Reparaturen als 2020. Alternativ konnten hier aber defekte Gegenstände in der FWZ an der Konrad-Adenauer-Straße abgegeben werden, was sehr gut angenommen wurde.

Auf das laufende Jahr blickt der FWZ-Vorstand positiver voraus. So wird am 2. April nach vielen Monaten erstmals wieder ein Reparatur-Treff in der Familienbildungsstätte stattfinden. Und auch die restlichen Initiativen sowie die vermittelten Freiwilligen werden wieder vermehrt nachgefragt. Hinzu kommt, dass durch die Zunahme von Geflüchteten aus der Ukraine in Gronau und Epe für deren Betreuung aktuell wieder verstärkt ehrenamtliches Engagement gefragt ist (siehe Kasten). Die Mitglieder der Anti-Rost-Gruppe haben sich bereits bereiterklärt, der Stadt Gronau bei der Einrichtung von Wohnungen für Geflüchtete unter die Arme zu greifen.

Freiwillige für Ukraine-Hilfe gesucht Foto: Für verschiedene Mitgliedsorganisationen sowie lokale Initiativen ist die FWZ auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die bei der Aufnahme, Betreuung und Begleitung von Geflüchteten aus der Ukraine helfen können. Da täglich neue Personen aus den Kriegsgebieten in Gronau ankommen, soll ihnen schnell und unbürokratisch geholfen werden. Ein breites Bündnis aus Organisationen, Vereinen, Initiativen, Stiftungen und der Stadt Gronau hat sich deshalb zusammengeschlossen, um die geflüchteten Personen hier vor Ort willkommen zu heißen und ihnen Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft, bei Behördengängen und alltäglichen Abläufen zu unterstützen.,Für diese Tätigkeiten sucht das Bündnis aktuell händeringend nach Personen, die ehrenamtliche Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer leisten wollen und können. Besonders gefragt sind Personen mit ukrainischen oder russischen Sprachkompetenzen, die beim Dolmetschen oder der Übersetzung von Dokumenten helfen können. Auch sind ehrenamtliche Helfer sehr willkommen, die Geflüchtete bei Behördengängen – etwa auch zum Kreishaus nach Borken – begleiten können oder die bei der Einrichtung von Wohnungen behilflich sein können. Aber auch jede weitere helfende Hand ist herzlich willkommen. Ansprechpartnerinnen in der Freiwilligenzentrale erreicht man montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße 4 , ' 02562 992766, E-Mail info@fwz-gronau.de. ...

Im weiteren Verlauf der Sitzung standen Neuwahlen im Vorstand an. Erhard Bürse-Hanning kündigt dabei an, dass er sich selbst nicht mehr zur Wahl des ersten Vorsitzenden stellen und Jüngeren die Vorstandsarbeit überlassen möchte. Ähnlich argumentierte die Beisitzerin Maria Wenker, die sich ebenfalls nicht zur Wiederwahl stellte. Beisitzer Gerd Büscher kandidierte aus persönlichen Gründen nicht wieder für den Vorstand. Mit Andreas Veltman, der zum ersten Vorsitzenden und Christin Rinke-Senft, die zur Beisitzerin der FWZ gewählt wurde, ist der Verjüngungsprozess auf den Weg gebracht.

Vorstand unter neuer Führung

Ganz aus dem Vorstand ausgetreten ist Erhard Bürse-Hanning jedoch nicht, da er sich spontan bereiterklärte, den Beisitzerposten von Gerd Büscher zu übernehmen. Sein Nachfolger Andreas Veltman begrüßte dies: „Wir danken Erhard-Bürse-Hanning für sein bisher 21-jähriges Engagement für die FWZ, die letzten vier Jahre als Vorsitzender. Und freuen uns, dass Erhard – nicht nur durch den Beisitzerposten – mit seiner Erfahrung auch weiterhin als Ansprechpartner für den Vorsitzenden sowie der Mitarbeiterinnen der Zentrale zur Verfügung steht.“ Verjüngt wurde nicht nur der Vorstand der Freiwilligenzentrale. Wie FWZ-Mitarbeiterin Maria Leusing berichtete, melden sich durch die von Christin Rinke-Senft betreuten vermehrten Aktivitäten der Zentrale auf Facebook und Instagram immer mehr jüngere Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Diese Zielgruppe soll laut Andreas Veltman ebenso wie jene Personen, die kurz vor der Rente stehen und nach Aufgaben für die Zeit nach dem Berufsausstieg suchen, in diesem Jahr im Fokus der Aktivitäten stehen

