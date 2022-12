Gronau

Ein Jahr ist es her, dass in Gronau der erste Vortagsladen eröffnet hat: An der Ecke Gildehauser Straße/Fabrikstraße verkaufen Mitarbeitende der Wittekindshofer Werkstätten Brot, Brötchen und Gebäck, das in den Filialen der Bäckerei Voss am Vortag übrig geblieben ist – und das mit 50 Prozent Rabatt. Ein Konzept, das gut angenommen wird. Von heute an wird das Angebot um ein Café erweitert.