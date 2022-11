Wahl beginnt am 1. Dezember

Wer wird Gronaus Sportler des Jahres 2022? Das große Geheimnis wird erst am 14. Januar 2023 beim 32. Ball des Sports in der Bürgerhalle in Gronau gelüftet. Am Dienstagabend nutzte das Orga-Team des Stadtsportverbandes (SSV) um Moderator Ingo Sanft die Gelegenheit, die hierfür nominierten Gronauer Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften im Vereinsheim von Fortuna Gronau der Öffentlichkeit zu präsentiert.

