Wahlbriefe rechtzeitig zurückschicken

Die Bundestagswahl scheint spannend zu werden. Da kommt es auf jede Stimme an. Wer per Brief wählen möchte, sollte auf die Fisten achten.

Briefwahlunterlagen können bis spätestens Freitag (24. September) in den Wahlbüros der Stadt Gronau am Kurt-Schumacher-Platz 9 (bis 18 Uhr) und in Epe im Amtshaus, Agathastraße 39 (bis 12.30 Uhr), beantragt werden. In diesem Fall wird empfohlen, den Antrag persönlich zu stellen und direkt vor Ort zu wählen.

Das Wahlbüro der Stadt Gronau weist außerdem darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen (in dem roten Wahlbrief) innerhalb Deutschlands spätestens am Donnerstag (23. September) zur Post gebracht werden sollten, um den rechtzeitigen Eingang bei der Stadt Gronau zu gewährleisten. Denn: Für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe bei der Stadt sind die Briefwählerinnen und -wähler in jedem Fall selbst verantwortlich.

Verspätet eintreffende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt

Wahlbriefe, die verspätet eingehen, werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt. Wer den rechtzeitigen Gang zum Briefkasten verpasst, kann seinen Wahlbrief bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag (26. September) direkt bei der Stadt Gronau, Neustraße 31, abgeben.

Die Stadtverwaltung Gronau informiert außerdem, dass in den Wahlbezirken sieben (Martin-Luther-Schule) und 17 (Kita Dinkelnest) Erhebungen für eine repräsentative Wahlstatistik durchgeführt werden. Dazu werden amtliche Stimmzettel mit einer Kennzeichnung nach Geschlecht und Altersgruppe am oberen linken Rand ausgegeben. „Durch die Zusammenfassung der Wählerinnen und Wähler in Gruppen sind Rückschlüsse auf die Stimmabgabe einzelner Personen selbstverständlich ausgeschlossen und das Wahlgeheimnis bleibt gewahrt“, erläutert Daniel Alfert. Weitere Informationen zur repräsentativen Wahlstatistik gibt es beim Wahlbüro der Stadt Gronau oder auf der Internetseite des Bundeswahlleiters.