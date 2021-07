Während der Arbeit bei Laurenz lernten sie sich kennen

Sie arbeiteten Hand in Hand. „Da hat es eben bei uns gefunkt“, sagt Martin Last. Er ist nun 60 Jahre mit seiner Frau Marlies verheiratet.

Marlies und Martin Last haben sich heute vor 60 Jahren das Jawort gegeben.

Marlies und Martin Last haben sich auf den Tag genau heute vor 60 Jahren das Jawort vor dem Standesamt gegeben. Anschließend traten sie vor den Traualtar in der Evangelischen Stadtkirche. Den Tag der diamantenen Hochzeit begehen sie heute im Kreise ihrer Familie, zu der vier Kinder, neun Enkelkinder und zehn Urenkelkinder gehören. „Wenn alle da sind, ist es natürlich schön, dass wir noch unseren, nun etwas pflegeleichteren Garten haben“, meint die gebürtige Gronauerin Marlies Last.