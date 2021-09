Wandel mit Kontinuität

Im Vorstand des Gronauer Cityrings bahnt sich eine Veränderung an. Eine Kauffrau geht, eine andere kommt. Aber nicht von heute auf morgen, sondern peu à peu.

Ulrike Damer (l.) gehört ab sofort dem Vorstand des Cityrings an. Ihre Vorgängerin Mechthild Hölscher (2.v.r.) wird sie ein Jahr lang bei der Arbeit begleiten. Frank Schulte (2.v.l.)

Im Vorstand des Gronauer Cityrings gibt es eine neue Mitstreiterin: Ulrike Damer, Inhaberin des Textilgeschäfts „Moda In“ in der Neustraße löst Mechthild Hölscher („Lena Pafümerie“) ab. Die langjährige Vorstandsfrau hatte erklärt, aus Altersgründen nicht erneut für zwei Jahre kandidieren zu wollen. Statt dessen bot sie an, dem Gremium noch ein Jahr zur Seite zu stehen und ihre Nachfolgerin ins Amt einzuführen, was von den Mitgliedern im Hotel Driland mit großem Applaus honoriert wurde.