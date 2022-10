Wanderin zwischen den Welten

Seit gut anderthalb Jahren beobachtet die Hobby-Ornithologin Carola Vaartjes die Vogelwelt in Gronaus Umgebung. Ihre Lieblingsplätze reichen vom See Oelemars im Westen über Amts- und Gildehauser Venn bis hin zur Ammerter Mark im Osten. Ihre Feststellung: Die Artenvielfalt ist groß.

C. Vaartjes

Foto: C. Vaartjes

Ob Pirol im Amtsvenn, junger Seeadler im Gildehauser Moor oder Eisvogel an der Umflut im Eper Park: Carola Vaartjes ist Hobby-Ornithologin und beeindruckt von der Vogelvielfalt in Gronau und Umgebung. Seit gut anderthalb Jahren ist die 66-Jährige nach vielen Jahren im Norden zurück in ihrer alten Heimat. Sie wollte nahe bei ihren Geschwistern sein. Insbesondere mit ihren beiden Brüdern Peter und Thomas teilt sie ihre Leidenschaft der Vogelbeobachtung.