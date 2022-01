Wappnen gegen die Sucht

Das Verbotene, Verruchte lockt – und gerade junge Leute in der Findungsphase ihres Lebens zeigen sich dafür immer wieder mal anfällig. Um die Achtklässler gegen Drogensucht zu wappnen, fanden im Rahmen der Projekttage am Werner-von-Siemens-Gymnasium Workshops zur Suchtprävention für über 100 jungen Leute der Jahrgangsstufe statt. Zweieinhalb Tage beschäftigten sie sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema: kreativ, sportlich, informativ. Am Mittwoch präsentierten die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse in der Sporthalle 2 an der Laubstiege.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie