Warm, weich oder auch flüssig

Dazu konnten sich Interessierte Wunschzettel abholen und ihre Wünsche formulieren.

Der Stand der Stiftung wird am 25. November (Freitag) von 9 bis 13 Uhr in Epe vor der Galerie van Almsick zu finden sein. Am Tag darauf steht der Baum mit den Wunschzetteln auf dem Wochenmarkt in Gronau – ebenfalls von 9 bis 13 Uhr.

Wenn die Geschenke besorgt und verpackt sind, können die Päckchen in Gronau bei der Touristinfo, Konrad-Adenauer-Straße, und in Epe beim Fachcenter Gerwens, Gronauer Straße 120, abgegeben werden.

Das Helferteam wird die Geschenke sortieren und zu den Heimen, Institutionen und Pflegediensten bringen, wo sie kurz vor Weihnachten an die Empfänger verteilt werden.

„Wer selber keine Möglichkeit hat, sich zu den Standzeiten zum Markt zu begeben, kann sich eventuell von Nachbarn, Freunden oder Bekannten einen Wunschzettel mitbringen lassen“ schlägt Projektleiterin Annette Hoff vor.

An der Aktion beteiligt haben sich das Bethesda-Seniorenzentrum, der Antonius-Pflegedienst, das Antonius-Stift, das Franziskus-Haus, das Agatha-Domizil, die Caritas Gronau und Epe, der City-Wohnpark, Pflegedienst Lanvermann, das Generationenbüro Epe, die Integrationsabteilung der Stadt Gronau und der Seniorenbeirat, heißt es in einer Mitteilung der Bürgerstiftung.