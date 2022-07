Wasserknappheit: Entnahmeverbot aus Gewässern

Es ist fast schon so etwas wie in Normalzustand in den Sommermonaten: Die Dinkel führt nur noch wenig Wasser, die kleineren Fließgewässer wie der Goorbach sind teilweise ausgetrocknet. Die anhaltende Trockenheit fordert ihren Tribut, daran ändern auch zwischenzeitliche Gewitter mit Starkregen wenig. Ein Blick auf den offiziellen Pegelstand der Dinkel am Standort Gronau, er befindet sich in der Nähe der Bentheimer Straße, bestätigt die Einschätzung: Er lag am Mittwoch bei unter zehn Zentimetern, knapp oberhalb des „mittleren Niedrigwassers“. Schon den ganzen Juni über befand sich der Pegel auf niedrigem, leicht sinkendem Niveau – mit einer Ausnahme am vergangenen Donnerstag: Bedingt durch das Unwetter schnellte der Wasserstand im Tagesmaximum kurzzeitig auf mehr als 30 Zentimeter hoch. Danach pendelte er sich allerdings recht bald wieder auf das vorherige Niveau ein.

