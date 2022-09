Wassertemperatur im großen Becken wird um ein Grad gesenkt

Wasserratten und andere Schwimmer können sich freuen: Am Samstag öffnet das Gronauer Hallenbad. Ein Wermutstropfen ist aber auch dabei - das Wasser wird etwas kälter sein als gewohnt. Kleine Einschränkungen für die Besucher, die aber große Energieeinsparungen ermöglichen, so die Stadtwerke.

Das Gronauer Hallenbad öffnet am Samstag (1. Oktober) und leitet die Hallenbadsaison für alle Schwimm- und Wasserfreunde ein. Die Baumaßnahme „Neuer Hubboden“ (die WN berichteten) ist pünktlich und erfolgreich abgeschlossen, und die Gäste dürfen sich wieder auf überdachten Badespaß freuen. Tickets gibt’s online oder vor Ort am Automaten, Bäder-Abos bleiben nutzbar.

Weil mit der Hallenbadsaison auch die Herbstferien starten und somit das Schulschwimmen entfällt, bietet das Hallenbad in den ersten beiden Oktober-Wochen durchgängige Öffnungszeiten an: dienstags und freitags von 6 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 6 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 18 Uhr. Am Montag (3. Oktober), dem Tag der deutschen Einheit, ist das Bad ebenso von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am 10. Oktober (Montag) ist kein öffentlicher Badebetrieb.

Großrutsche eingeschränkt geöffnet

Für die neue Saison wollen die Stadtwerke zusätzliche Maßnahmen zur Energieeinsparung umsetzen. Dazu wird Bäder-Teamleiter Konstantin Weber in einer Pressemitteilung zitiert: „Die Wassertemperatur im großen Becken senken wir von 28 auf 27 Grad. Unsere Großrutsche öffnen wir außerhalb der Ferien nur am Wochenende und in den Ferien nach Bedarf. Für unsere Gäste sind das nur minimale Einschränkungen, für unseren Energieverbrauch bringt das jedoch mindestens zwölf Prozent Einsparung.“

Das Bültenfreibad in Epe schließt am Freitag um 20 Uhr seine Tore und beendet damit die Freibadsaison.