Weg des Friedens gehen

Fritz Roters hofft auf das „Ende der Geschichte“. Doch der Weg ist beschwerlich, wie der Vorsitzende des Heimatvereins Eggerode am Volkstrauertag sagte.

Der Volkstrauertag ist für Fritz Roters eine persönliche Aufforderung, „tagtäglich den Weg des Friedens zu gehen - ein Weg, der lang und beschwerlich, aber darum nicht weniger lohnenswert ist“. Der Vorsitzende des Heimatvereins Eggerode hielt am Volkstrauertag die Gedenkrede auf dem Kirchplatz.

Frieden bewahren

Vielleicht, so Roters, „erreichen wir es dann – das Ende der Geschichte“. Damit bezog sich der Eggeroder auf den amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukujama, der vor lauter Euphorie über die friedliche Überwindung der kommunistischen Diktaturen in Osteuropa nach 1989 vom „Ende der Geschichte“ sprach.

„Wir können den Frieden nur bewahren, wenn wir aktiv für ihn eintreten“, sagte Fritz Roters. Das gelte in der großen Perspektive der Weltpolitik genauso wie im kleinen Rahmen des täglichen Lebens. Dieser Weg sei zwar mühsam und voller Hindernisse. „Aber er ist machbar, das zeigen nicht zuletzt drei Ereignisse.“

Hier blickte er auf die Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR, die genehmigte Ausreise einiger Tausender Flüchtlinge aus der BRD-Botschaft in Prag und den Fall der Mauer. Diese drei Ereignisse „markierten den Anfang vom Ende der Deutschen Demokratischen Republik“. Die deutsche Geschichte zeigt aber auch das Leid von Kriegen. So beim Ersten Weltkrieg. Der Schriftsteller Franz Kafka schrieb am 1. August 1914 in sein Tagebuch nur einen kurzen Eintrag: „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule.“ Ein Krieg auf einer Ebene mit einem Alltagsvergnügen.

Persönliche Schicksale

„Ein kurzer, erfolgreicher Waffengang wie 1870/1871 im Deutsch-Französischen Krieg mit anschließender Rückkehr zur friedlichen Normalität. Das war die Erwartungshaltung des überwiegenden Teils der deutschen Bevölkerung“, erinnerte Fritz Roters an die damalige Haltung.

Doch es kam anders, ganz anders. Im Ersten Weltkrieg starben mehr als neun Millionen Soldaten, davon mehr als zwei Millionen Deutsche. „Es wurde die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie sie der amerikanische Historiker George Kennan bezeichnet hat.“

Fritz Roters erinnerte an die Soldaten, zivilen Kriegsopfer, Opfer von Massakern und Völkermorden sowie die Toten der Diktaturen.

Er dachte aber auch an „persönliche Schicksale in abstrakten Kämpfen um Staatsinteressen, in Glaubenskriegen, in Schlachten politischer Ideologien. Gerade die Sinnlosigkeit dieser bluten Konflikte macht uns auch heute noch nahezu sprachlos vor Betroffenheit.“

Roters ist überzeugt, dass die Menschen die Schrecken des Krieges viel zu schnell vergessen: „Darum wird er nicht aufhören.“ Deshalb sei die doppelte Bedeutung des Volkstrauertags - Gedenken und Mahnung - so wichtig.

Innehalten ist wichtig

Das Innehalten sei umso wichtiger, wenn man sich vor Augen halte, wie die Welt heute aussehe. „Die Kämpfe in der Ukraine und auf der Krim, der seit Jahren anhaltende blutige Bürgerkrieg in Syrien, die militärische Eskalation im Gaza-Streifen, die Schreckensherrschaft der Terroristen des Islamischen Staats im Irak“ sind „die hervorstechendsten Beispiele einer Welt, in der nach wie vor viel zu viele Menschen Opfer von Krieg, Terror und Blutvergießen sind“. Fritz Roters zitierte auch den amerikanischen Autor Henry Miller: „Jeder Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes.“ Aus dieser Erkenntnis heraus laute die Botschaft, die vom Volkstrauertag ausgehe: Nie wieder!

Dazu sei es aber wichtig, rechtzeitig zu erkennen, „wenn Bürgerrechte ausgehöhlt und Menschenrechte mit Füßen getreten werden“. Die Menschen müssten dort mutig einschreiten, wo Mitmenschen Hilfe bräuchten. „Zivilcourage ist kein bloßes Wort. Es ist das Lebenszeichen einer menschlichen Gesellschaft.“