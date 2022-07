Weg ins Berufsleben erleichtern

Gronau

Die Gesamtschule Gronau hat ab sofort einen ausbildungserfahrenen Partner für die Berufsorientierung: Am Dienstag wurde ein Kooperationsvertrag mit der Firma Epro unterschrieben, der die künftige Zusammenarbeit festschreibt. Diese ist eingebettet in das Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen. Kreisweit gibt es bereits über 100 Kooperationen in diesem Bereich – Tendenz weiter steigend.

Von und