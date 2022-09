WEG will Zweifel beseitigt haben

Gronau

Die Stadtverwaltung will am Dienstagabend einen weiteren Schritt nach vorne in Richtung Bebauung des ehemaligen Hertie-Areals gehen. Aber der Vorsitzende der WEG, Erich Schwartze sieht noch einige offene Fragen, die zuvor geklärt werden müssten. Die von Seiten der Verwaltung gegebenen Aussagen hält er nicht für ausreichend.

Von Guido Kratzke