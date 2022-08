Verbraucherzentrale: Viele Anfragen wegen Energiekrise

Gronau

Ratsuchende laufen der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW in Gronau zurzeit die Bude ein, wie man so sagt. Dabei geht es häufig um die explodierenden Energiepreise, aber auch um Fake Shops im Internet. Elke Liening, Leiterin der Beratungsstelle, machte an einem Beispiel deutlich, wie Klienten dank der Beratung viel Geld sparen können.

-mb-