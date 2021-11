Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Freitagabend gerufen worden.

Gegen 18.30 Uhr war am Gildehauser Damm in Epe ein Auto in Brand geraten. Die Wehrleute löschten mit Wasser und Schaum. Zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.