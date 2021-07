Weihnachtsbäume werden in Gronau nicht eingesammelt

Noch steht der Weihnachtsbaum in voller Pracht und hübsch geschmückt im Wohnzimmer - wenn er demnächst seine Nadeln verliert, fliegt er meist raus. Um die Abholung der alten Tannenbäume kümmerten sich in Gronau in den vergangenen Jahren die Messdienergemeinschaft St. Antonius Gronau und der CVJM Gronau. Dabei wurden Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt. In diesem Jahr findet die Sammlung nicht statt. In Epe hat sich die Kolpingsfamilie ein alternatives Projekt ausgedacht.

Die ausgedienten Tannenbäume werden im Stadtteil Gronau in diesem Jahr nicht abgeholt.

Auch in diesem Jahr begannen die Planungen bereits im Herbst, immer mit der Ungewissheit. was in Zeiten von Corona möglich ist. Es gab immer mehr Hygieneauflagen die umgesetzt werden mussten, um Sammler, Fahrer und Bürger zu schützen. Hierzu wären zum Schluss die Kapazitäten nicht mehr da gewesen.

Aufgrund der neuesten Corona-Verordnungen wurde die Sammlung im Stadtteil Gronau komplett abgesagt. Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, dass die Bürger den Baum selbst entsorgen müssen. Das ist kostenlos am städtischen Wertstoffhof möglich.

Aufgrund der Absage werden auch die Spenden für die karitativen Zwecke wegfallen. Wer diese trotzdem unterstützen möchte, kann sich bei der Messdienergemeinschaft über das Pfarrbüro St. Antonius an der Mühlenmathe 19a oder beim CVJM Gronau über die E-Mail-Adresse info@cvjm-gronau.de melden.

Die Kolpingsfamilie Epe kämpft mit denselben Problemen und kann ebenfalls die Aktion nicht wie gewohnt durchführen. Sie bietet allerdings eine alternative und kontaktlose Möglichkeit, den Baum abholen zu lassen. Dazu muss eine Spende auf das Konto der Kolpingsfamilie Epe (IBAN: DE22 4016 4024 0200 9017 00) überwiesen werden. Als Verwendungszweck müssen Name, Straße und Hausnummer angegeben werden. Die Spende muss bis zum 7. Januar erfolgen. Die angemeldeten Weihnachtsbäume werden am Samstag (9. Januar) ab 8 Uhr abgeholt.

Der Baum sollte entsprechend gekennzeichnet sein. Der Spendenerlös der Aktion ist zu 50 Prozent für ein Kinderhilfsprojekt in Indien von Pfarrer Jestin Sam und zu je 25 Prozent für „Menschen in Not Gronau“ und für die Hospizbewegung St. Josef Gronau bestimmt, teilt die Kolpingsfamilie mit.