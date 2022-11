Weihnachtspäckchen für die Tafel

Gronau

Die Gronauer Tafel möchte ihren Kunden zu Weihnachten mit einem Paket eine zusätzliche Freude bereiten. Gestiegene Lebensmittelpreise und hohe Energiekosten bringen viele Familien in eine echte Notlage. Reichten bisher die finanziellen Mittel noch gerade aus, so fehlt es jetzt an Vielem, und für Weihnachtsgeschenke bleibt nichts übrig. Gerade für Familien mit Kindern ist ein zusätzliches Paket oder eine gut gefüllte Tüte ein wichtiges Präsent. Es ist eben etwas ganz Besonderes, gerade in dieser Zeit etwas geschenkt zu bekommen, was andere mit viel Mühe eingepackt haben.