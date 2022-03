Weiterhin zu wenig Kita-Plätze

Die Jugendhilfeplanung gibt in Sachen Kita-Plätze Gas. Neue Kitas, provisorische Kita-Gruppen und Überbelegung sollen helfen, das Angebot auf das Niveau der Nachfrage zu hieven. Über elf Millionen Euro Landeszuschüsse beantragt die Stadt für das Betreuungsangebot der Jüngsten. Das hat der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Trotzdem gehen weiterhin Kinder leer aus.

Die Straße unten auf dem Luftbild ist der Alte Postweg, an dem die Awo-Kita liegt (mittig). Die Container für zwei provisorische Gruppen, die an die Kita angedockt werden sollen, könnten auf dem städtischen Areal „dahinter“ – ehemalige Pestalozzi-Schule und zurzeit Sitz der Bauverwaltung (die Gebäude mit den Photovoltaikanlagen) – aufgestellt werden.

Ein „Millionenpaket“ hat der Jugendhilfeausschuss in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Konkret ging es um die Bedarfsplanung der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege von 2021 bis 2025 sowie um die Betreuungsbedarfe für das kommende Kindergartenjahr 2022/23. Dafür beantragt die Stadt Gronau beim zuständigen Landesjugendamt einen Landeszuschuss von über elf Millionen Euro.