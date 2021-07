Welche Daten erhoben werden

Welche persönliche Daten benötigte der Betreiber des G-Mobils, wenn man es für eine Fahrt buchen will? er die App lädt, muss Name,Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben – doch was ist mit denen, die sich telefonisch melden?

Das Paar schlendert auf den Bahnhof zu und stellt fest: Das Fahrrad der Frau hat einen Platten. Der Mann weiß Rat: „Wir fahren mit dem G-Mobil.“ Die Telefonnummer hat er zur Hand und wählt: „Wir stehen am Bahnhof in Gronau, könnten Sie uns abholen?“, fragt er. Als Ziel gibt er „Richtung Drilandsee“ an und erhält die Auskunft, das wisse man und das G-Mobil sei in einer Viertelstunde da.