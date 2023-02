„Welches Schweinderl hätten S’ gern?“

Ob das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Verspohl in irgendeiner Form künftig die Eingangssituation Gronaus an der niederländischen Grenze prägen wird, das wird vom Architektenwettbewerb zur Errichtung der neuen Euregio-Geschäftsstelle abhängen, auf den sich der Rat am Mittwochabend verständigt hat. Nur eine geringe Zeitverzögerung im Verfahren soll sich daraus ergeben.

Foto: Guido Kratzke