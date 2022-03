Weltpop aus Münster in der Turbine

Zurzeit ist Ronja Maltzahn vor allem wegen ihrer Dreadlcks in den Schlagzeilen. Ihre Frisur führte nämlich dazu, dass ihr Auftritt bei einer Fridays-for-Future-Demo plötzlich unerwünscht war. In Gronau ist er das ganz und gar nicht: Im April kommt die Musikerin mit ihrer Band in den Musikclub Turbine.

Ronja Maltzahn & the Bluebird Orchestra kommen am 21. April nach Gronau und präsentieren in der Turbine im Rock’n’Popmuseum Weltpop.

Die Musikerin Ronja Maltzahn wollte am heutigen Freitag eigentlich mit ihrer Band in Hannover spielen – bei einer großen Demo von Fridays for Future. Doch da gab es leider ein „Problem“ mit ihrer Frisur. Fridays for Future sagten ihr kurzfristig ab, wegen ihrer Dreadlocks.

Für den 21. April (Donnerstag) steht ein Gastspiel von Ronja Maltzahn & the Bluebird Orchestra im Terminkalender des Rock’n’Popmuseums. Diesem Auftritt steht zum Glück nichts im Weg.

Ronja Maltzahn & the Bluebird Orchestra lässt die Welt tanzen. Mal federleicht, mal gedankenschwer und das in musikalischer Erzählweise, heißt es in einer Konzertankündigung des Rock’n’Popmuseums. 2021 wurde sie stolze Gewinnerin von Udo Lindenbergs Panikpreis, der junge Musiker*innen ermutigt: #machdeinding!

Ronja spielt Cello, Gitarre, Ukulele, Piano und liebt es, Geschichten zu erzählen. Vom unterwegs sein, von weiten Reisen und großen Träumen, von Begegnungen und Zusammenhalt. In den letzten drei Jahren hat sie mit ihrem argentinischen Musikpartner Fede 15 Länder bereist, hat über 300 Konzerte gespielt und zwei Studio-Alben produziert. Viele ihrer deutschen Texte hat sie übertragen ins Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch und Schwedische.

Das Genre nennt sich Worldpop. Der Sound von Fernweh. Aus zahlreichen Reisen und Konzerten ist Ronjas bunte Musikerfamilie zusammengewachsen, das Bluebird Orchestra: Mit Geige, Saxofon, Flöte, Piano, Drums, Bass, Handpan und mehrstimmigem Gesang zeichnen ihre Mitmusiker große Klangbilder um Ronjas Geschichten.

Beginn des Konzerts am 21. April ist um 20 Uhr, die Band spielt in der Turbine. Eintrittskarten gibt es über die Homepage des Museums.

Und was war jetzt das Problem in Hannover? Ihre Absage an Maltzahn begründet „Fridays for Future“ aus Hannover unter anderem damit, dass es nicht vertretbar sei, dass eine weiße Person mit Dreadlocks die Gruppe auf der Bühne repräsentiere. „Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneigung, da (...) es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde“. Weiter schreiben die Aktivisten, dass sie bei dem globalen Streik am Freitag auf ein „antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen“. Und: Sollte sie sich dazu entscheiden, bis Freitag ihre Dreadlocks abzuschneiden, dürfe sie doch spielen und die Absage würde zurückgenommen.