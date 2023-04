Frau wendet auf B54 und verursacht schweren Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde am frühen Dienstagabend ein 64 Jahre alter Gronauer bei einem Verkehrsunfall auf der B54 in Steinfurt. Eine 45-jährige Frau hatte auf der Bundesstraße gewendet und war mit dem Fahrzeug des Gronauers kollidiert.

Eine 45-jährige Frau aus Kürten (Rheinisch-Bergischer-Kreis) hat am Dienstagabend verbotswidrig auf der Bundesstraße 54 in Steinfurt gewendet und ist dabei mit dem Wagen eines 64-jährigen Mannes aus Gronau kollidiert. Er wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 18.40 Uhr. Die 45-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der B54 aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Wettringer Straße und Bagno kam es zu einem Rückstau, verursacht durch Aufräumarbeiten nach einem vorangegangenen Unfall mit Sachschaden.

Wendemanöver

Die Pkw-Fahrerin geriet in den Rückstau, wollte nach Angaben der Polizei nicht warten und wendete verbotswidrig ihr Fahrzeug. Bei dem Wendemanöver kollidierte die Frau mit dem Wagen des Gronauers. Dieser befuhr zur Unfallzeit die B54 in Richtung Ochtrup. Durch den Zusammenstoß wurde der Gronauer schwer verletzt. Die 45-Jährige und ihre zwölfjährige Tochter wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Vollsperrung

Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Steinfurt hinzugezogen. Die Feuerwehr Steinfurt streute nach dem Unfall aus den verunfallten Fahrzeugen ausgetretene Betriebsstoffe ab. Die B54 war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei warnt: „Das Wenden auf einer Bundesstraße stellt eine Straftat dar. Sehen Sie in jedem Fall von diesen gefährlichen Wendemanövern ab. Sie gefährden Ihr Leben und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer!“