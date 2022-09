Wenig Gegenliebe für neues Angelgewässer

Gronau

Am Nordufer des Drilandsees gibt es zunehmende Erosionsschäden. Hier wollen die Angler der Fischereigemeinschaft mit Expertise und tatkräftiger Hand gegensteuern. Aber sie haben auch einen Wunsch: ein neues Angelgewässer, fünf bis zehn Hektar groß – also etwa so groß wie sieben bis 14 Fußballfelder.

