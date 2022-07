Wenn das soziale Netz löchrig ist

Vielen Familien fehlt das soziale Netz aus Großeltern, Freunden und Nachbarn. Menschen, mit denen man sich austauschen und die man um Rat fragen kann. Menschen, die sich zwischendurch für ein, zwei Stunden um die Kinder kümmern, damit man selbst ein bisschen Zeit zum Luftholen hat. Das Angebot der Familienpaten des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF), das in Gronau seit 2013 besteht, ist ein Versuch, diese Lücken zu schließen. Mit Erfolg: Viele Freiwillige leisten anpackende, konkrete Alltagshilfe für junge Familien. Eine sehr sinnvolle und sinngebende Aufgabe, für die der SkF vor Ort derzeit neue Kräfte sucht.

„Der Einsatz in den Familien ist sehr individuell und unterschiedlich – je nach Anliegen der Familie und Wünsche der Paten“, sagt Ulrike Terhaar, die das Angebot für den SkF begleitet. Gesucht werden engagierte und couragierte Menschen, die sich für einen begrenzten Zeitraum für Kinder und deren Familien einsetzen wollen. Vorstellbar ist zum Beispiel die Betreuung eines Kindes einmal in der Woche, weil es viele Geschwister hat und einfach einmal ungeteilte Aufmerksamkeit benötigt. Oder die Unterstützung der Mutter bei der Erziehung aller Kinder, weil die zumindest kurzzeitig mal eine Verschnaufpause benötigt. Lebenserfahrung und Erfahrung im Umgang mit Kindern sowie die Bereitschaft, sich für eine bestimmte Zeit auf die Familie einzulassen, seien Voraussetzungen für das freiwillige Engagement, sagt Ulrike Terhaar. Die Ehrenamtlichen werden durch Fachkräfte begleitet, können sich mit anderen Familienpaten austauschen, erhalten zudem Versicherungsschutz und Fahrtkostenerstattung.

Leih-Omi

Die Projektkoordinatorin sucht aktuell und ganz konkret Paten für drei Familien: „So wünscht sich eine Familie, die zugezogen ist, eine ,Leih-Omi‘, weil die Verwandtschaft sehr weit weg wohnt“, berichtet die Diplom-Pädagogin. So wie Großeltern Impulse in der kindlichen Entwicklung geben, könnten dies auch Familienpaten tun. Genau dies wünscht sich die junge Familie. Zudem hofft die SkF-Mitarbeiterin auf Freiwillige, die sich auf eine sehr kinderreiche Familie einlassen wollen. Mit einem oder zwei der Sprösslinge einfach mal eine kleine Radtour machen, Gesellschaftsspiele spielen oder sogar sportlich aktiv mit dem Fußball werden – das wären Aufgaben, die sich der oder die Familienpate(in) stellen könnten. Bleibt Gesuch Nummer drei: eine Unterstützerin für eine alleinerziehende Mutter. Diese würde sich sehr freuen, sich mit einem Externen zu unterhalten, um so etwas Abwechslung in ihren Alltag mit dem Baby zu bekommen. Gerne auch bei einer Tasse Kaffee oder während des Spazierengehens mit dem Kinderwagen.

Ulrike Terhaar betont, dass die Kandidaten die Möglichkeit bekommen, die Familien kennenzulernen und dann zu entscheiden, ob sie sich eine Patenschaft vorstellen können. Stellt sich nach ein paar Terminen heraus, dass die Patenschaft nicht passt, könne sie auch wieder beendet werden. Ansonsten sei ein zeitlicher Rahmen von rund einem Jahr vorgesehen, der aber flexibel sei.

Bei Fragen steht Ulrike Terhaar unter

02562 817352 zur Verfügung.