Karin Stellingsma-Bakker engagiert sich in der Kinderhospizarbeit

„Ich mache diese Arbeit gerne, sie tut mir gut.“ Diese Aussage von Karin Stellingsma-Bakker mag viele überraschen. Zumindest solchen, die das Thema scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Die 65-jährige Ahauserin mit niederländischen Wurzeln arbeitet bei der Hospizbewegung Gronau als ehrenamtliche Trauerbegleiterin. Der Umgang mit dem Sterben und der Trauer sind sozusagen ihr täglich Brot. Schon seit 2010, damals noch im Beruf, engagiert sie sich im Hospizdienst. Zunächst in der Erwachsenensterbe- und trauerbegleitung, seit mittlerweile vier Jahren in der Kinderhospizarbeit. Zusammen mit vier weiteren Kolleginnen steht sie Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung und ihren Angehörigen zur Seite. Zudem ist sie weiterhin auch in der Trauerbegleitung tätig.