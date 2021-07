Wer schützt das Schutzgebiet Goorbach?

Im zurzeit nahezu ausgetrockneten Bett des Goorbachs finden sich zahlreiche Abdrücke von Hundepfoten. Unwahrscheinlich, dass die Vierbeiner bei ihren Streifzügen durch das Bachbett angeleint waren. Über ein kleines Rinnsal haben (wahrscheinlich) Kinder eine Brücke aus Stöcken gebaut. In Sichtweite steht auch eine selbstgebaute Hütte. Zwei Beispiele, die zeigen, dass Menschen sich gerne im Naturschutzgebiet Goorbach – zum Beispiel zwischen der Kaiserstiege und der Ochtruper Poststiege aufhalten, spazieren gehen, spielen.

Ziele für das Naturschutzgebiet Goorbach

In den Erläuterungen zum Landschaftsplan Gronau/Ahaus-Nord sind für den Goorbach folgende Ziele formuliert: „Der Goorbach und die Teilstrecke der Hornebecke sollen zu einer vorrangig durch fließgewässerdynamische Prozesse geprägten, naturnahen Gewässerauenlandschaft entwickelt werden, wobei die noch vorhandenen, naturnah geprägten Biotoptypen in dieser Aue zu erhalten, zu entwickeln und miteinander zu vernetzen sind.“ Bei den Schutzzwecken für das „bedeutende Fließgewässer“ wird sogar ausdrücklich „die Erhaltung und Wiederherstellung einer naturnahen und durchgängigen Bachauenlandschaft mit Mindestwasserführung und entsprechender Morphologie und Fließgewässerdynamik einschließlich natürlicher Steil- und Flachufer, Uferabbrüchen, Auskolkungen und offenen Sand-/Schlick- und Substratablagerungen, insbesondere durch Selbstentwicklung und Entfesselung der Gewässer“ aufgeführt.

Wenn die Menschen Zeit in der Natur verbringen, ist das grundsätzlich begrüßenswert, denn in der Regel schützen die Menschen nur dass, was sie kennen und was ihnen etwas bedeutet. Doch diese beiden Beispiele zeigen auch, dass der Schutz der Natur hier nicht so gewährleistet ist, wie es für ein Naturschutzgebiet nötig wäre. Denn in Naturschutzgebieten ist es untersagt „die Flächen außerhalb der Straßen und Wege (...) zu betreten, zu befahren oder auf ihnen zu reiten“ und „Hunde (...) unangeleint laufen zu lassen“. Der gesamte Verbotskatalog findet sich im Landschaftsplan Gronau/Ahaus-Nord (der über die Homepage des Kreises Borken einsehbar ist).

Am Rande des Goorbachs haben (wahrscheinlich) Kinder eine Hütte gebaut. Sie wussten vielleicht gar nicht, dass sie im Naturschutzgebiet die Wege nicht verlassen dürfen. Foto: Frank Zimmermann

Ein Problem könnte sein, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie in einem Naturschutzgebiet unterwegs sind. Wer zum Beispiel an der Kapelle am Goorbach (Kaiserstiege) parkt und von dort aus am Goorbach entlang bis zur Ochtruper Poststiege spaziert, erhält keinerlei Hinweise darauf – kein Schild, keine Infotafel, nichts. Ein weiteres Problem sind sicher auch die fehlenden Kontrollen. In der Vergangenheit hat ein zuständiger Mitarbeiter der Kreisverwaltung auf die Naturschutzbeauftragten verwiesen. Doch die sind ehrenamtlich unterwegs und betreuen große Gebiete. Der Dienstbezirk zum Beispiel, in dem der größte Teil des Naturschutzgebietes Goorbach liegt, umfasst das komplette Gronauer Stadtgebiet nördlich der B 54.

Ob so die im Landschaftsplan formulierten Ziele für den Goorbach (s. Info-Kasten) erreicht werden können, darf bezweifelt werden.