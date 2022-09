Wer sie sind

Zwei Ausstellungen im Café Grenzenlos beschäftigen sich mit jungen Migrantinnen und Migranten. Was sind das für Leute? Nun. Man kann sie dort unverbindlich kennenlernen.

Was typisch deutsch ist? Kann man der Eigenwahrnehmung vertrauen? Spannender ist es doch, mal Menschen zu fragen, die nicht hier geboren und aufgewachsen sind. Das ist in dem Projekt „Wer sind wir?“ geschehen. Am Dienstagabend wurde die dazugehörige Fotoausstellung im voll besetzten Café Grenzenlos eröffnet.