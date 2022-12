Wertgeschätzter Glücksbringer

Stabübergabe im Dezember im Gebäude der Bezirksregierung Münster am Domplatz: Per Handschlag überträgt Marc Düker (l.) seinen Gronauer Kehrbezirk an seinen Nachfolger Philipp Pohlschröder. Der wird im neuen Jahr von seiner Schornsteinfegermeister-Kollegin Anne Ehler (kl. Foto) bei seinen Aufgaben unterstützt.

Foto: Bezirksregierung MS/privat