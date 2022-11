Widersprüchlich, unglaubwürdig und abgesprochen

Ein Mann wird auf einem Feld überfahren und schwer verletzt liegengelassen. Nur zufällig wird er entdeckt, wäre sonst wahrscheinlich gestorben. Unfall oder Absicht? Diese Frage soll gerade am Landgericht in Münster geklärt werden. Doch auch der zweite Verhandlungstag brachte wenig Neues.

Sie wollen alle nichts gesehen haben. Ja, schon was gesehen. Aber nichts Entscheidendes. Und vor allem nichts, was der Spurenlage am Tatort und den Aussagen eines neutralen Zeugen entsprechen würde. „Glauben Sie eigentlich, wir leben hier alle hinterm Wald?“, fragte die Vorsitzende Richterin am Freitag sichtlich entnervt. Zu widersprüchlich und unglaubwürdig kamen ihr die Aussagen der Zeugen vor der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Münster vor. Und das verärgerte das Schwurgericht – schließlich geht es um den Vorwurf des versuchten Totschlags.