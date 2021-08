Wie „Bürger unterwegs“ – nur digital

„Anknüpfen soll dieses Format an die Aktion ,Bürger unterwegs‘, nur eben digital“, so Matthias Rövekamp aus dem CDU-Stadtverband, der auch Internetreferent ist.

Mit „Bürger unterwegs“ hat die CDU vor Corona mit Bürgern lokale Firmen, Vereine und andere Einrichtungen besucht und sich ausgetauscht. „Die Aktion ‚Bürger unterwegs‘, wie wir sie in den letzten Jahren mehrmals veranstaltet haben, ist momentan leider nicht möglich. Deshalb haben wir uns entschlossen, auf Instagram live zu gehen und uns mit euch auszutauschen. Jeder kann Fragen stellen“, sagt Matthias Rövekamp. Zuschauer können über die Kommentarspalte Fragen stellen und mitreden. „Sollte dieses Format auf Interesse stoßen, werde es mit verschiedenen Gästen aus Politik und Gesellschaft fortgeführt, so Mara Böhnke, Mitglied des CDU-Online-Teams. Dabei sein kann jeder mit einem Instagram-Account über die Seite der CDU Gronau und Epe. Bei Interesse kann das Video im Nachgang auch zugeschickt werden. Wer daran Interesse hat, kann sich per E-Mail an JUgronauepe@gmail.com wenden.