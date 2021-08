Wie damals beim ersten Aldi-PC. . .

Impfmüdigkeit – der Begriff hat durchaus Chancen, bei der Suche nach dem Unwort des Jahres einen vorderen Platz zu belegen. In Gronau gibt es offensichtlich jedoch keinen Mangel an Menschen, die sich mit einem Piks in den Oberarm vor Corona und den möglichen Folgen einer Virusinfektion schützen wollen. Am Donnerstag startete die Stadt in Zusammenarbeit mit Dr. Heiner Woltering und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine gemeinsame Impf-Aktion. Es bildete sich schnell eine Schlange, die durchaus an die Zeit erinnerte, als Aldi und Co. vor vielen Jahren die ersten Home-Computer anboten. . .

