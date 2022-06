Wie ernsthaft sind die Ankündigungen?

In Gronau sind im vergangenen Jahr die Gewerbesteuerquellen in einem Maße gesprudelt wie nie zuvor. Das ist für den Moment ein gutes Ergebnis, könnte aber dazu führen, dass Anstrengungen zur nachhaltigen Konsolidierung des städtischen Haushalts nur halbherzig angegangen werden. Und daraus könnte ein richtig großes Problem entstehen

Wofür soll in Gronau künftig Geld investiert werden?

Ein wenig bewundere ich ja immer unsere Wirtschaftsweisen. Mit einem Brustton der Überzeugung stellen sie sich vor die Kameras der Republik und erklären, dass das Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten nun doch anders aussehe als zuvor prognostiziert und nehmen im Nachkommabereich Korrekturen an ihren einstmaligen Aussagen vor – in der Regel ohne mit großer Kritik bedacht zu werden.